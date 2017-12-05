Правоохранители вывели Саакашвили из дома и посадили в авто (фото, видео)
Возле подъезда дома, в котором проживает политик, произошли столкновения.
Правоохранители вывели бывшего председателя Одесской облгосадминистрации, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили из дома и посадили в автомобиль.
Как передает корреспондент УНИАН, возле подъезда дома, в котором проживает политик, произошли столкновения, митингующие пытаются заблокировать проезд автомобиля.
Читайте такжеВозле дома Саакашвили слышны выстрелы
Силовики взяли автомобиль в кольцо и проталкиваются по проезжей части улицы Костельной в направлении улицы Трехсвятительской.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.
При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.
СБУ спустила Саакашвили «с небес на землю» pic.twitter.com/PexyrNpDtf— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) December 5, 2017
Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.
Читайте также: Саакашвили на крыше, обыск в квартире, стычки возле Майдана: все подробности о задержании политика (фото, видео)