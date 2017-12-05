В результате столкновений из-за задержания Саакашвили есть пострадавшие (фоторепортаж)

В результате столкновений между сторонниками экс-главы Одесской области Михеила Саакашвили и правоохранителями пострадали люди.

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, сообщает Эспрессо.TV.

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Он отметил, что ряд сторонников политика препятствовал следственным действиям в центре города. Нацполиция и Нацгвардия обеспечивает порядок на месте событий, где происходят столкновения.

Шевченко отметил, что во время столкновений пострадали несколько правоохранителей.

"Вот сейчас у нас один человек разбил стекло полицейской машины, он будет задержан. Это одна из женщин, сторонница Саакашвили", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, на улице Костельной в Киеве, вблизи дома экс-председателя Одесской облгосадминистрации, лидера партии “Движение новых сил” Михеила Саакашвили произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками Саакашвили.