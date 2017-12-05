Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши дома из-за обыска в его квартире (фото, видео)

В Киеве лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили взобрался на крышу дома по улице Костельная возле Майдана Независимости из-за обыска в квартире, где он живет. Об этом сообщает LB.ua.

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Отмечается, что он угрожал спрыгнуть. На крышу дома по пожарной лестнице взобрались спасатели.

Как передает ТСН, пока Саакашвили находится на крыше и ведет переговоры с вероятными правоохранителями. Политик говорит, что если к нему прикоснутся, он прыгнет с крыши.

Ранее стало известно, что в киевской квартире Саакашвили проходит обыск.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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