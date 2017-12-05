Дымовые шашки, петарды и угрозы: у дома Саакашвили активист облил себя бензином и пытался поджечь

В Киеве сегодня задержали Михаила Саакашвили. Под домом, где в квартире политика 5 декабря проходят обыски, произошли потасовки между соратниками Саакашвили и правоохранителями, под зданием бросали дымовые шашки. Об этом сообщает "112 Украина".

Также сообщается, что один из сторонников Саакашвили облил себя бензином и пытался поджечь.

Корреспондент УНИАН сообщает, что сторонники Саакашвили сопровождали появление нацгвардейцев криками: "Позор", после чего в сторону правоохранителей были брошены несколько петард и возобновились короткие потасовки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Обновлено. Позже автомобиль, куда усадили Саакашвили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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