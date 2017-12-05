Саакашвили с крыши дома: "Это выполение приказов Путина!"

Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили обвинил украинскую власть в сговоре с Россией.

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"Я выражаю возмущение в связи с тем, что режим Порошенко с Путиным имеют цель задержать меня и передать олигархам в тюрьму в Украине или Грузии. Это приказ Путина. Они фабрикуют все данные, чтобы никто в Украине не говорил против олиграхов", - заявил Саакашвили.

Политик считает, что украинская власть выполняет приказы Путина.

"Это выполнение приказов Путина. И это беззаконие они делают на глазах всего мира - по сфабрикованным данным, по политическим репрессиям, чтобы люди не выходили на улицы. Так вот, я призываю всех порядочных украинцев выйти на улицы. Я призываю прессу освещать беззаконие против каждого украинца. Я призываю не допустить моего похищения. Я обращаюсь к киевлянам - не допустите беззакония, беспредела и дальнейшего воровства", - заявил Саакашвили.

"Я тут, рискуя своей жизнью, стал на сторону украинского народа", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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