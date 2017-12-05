Обыски у Саакашвили: возле дома политика в центре Киева начались столкновения (видео)

На улице Костельной в Киеве, возле дома экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили начались столкновения между правоохранителями и сторонниками Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновения начались после того, как сторонники политика попытались обустроить баррикады напротив подъезда дома, в котором живет Саакашвили.

Правоохранители взяли в кольцо активистов и оттеснили их вниз по улице, тем самым не дав перекрыть дорогу мусорными баками. В результате потасовки силовики задержали, по меньшей мере, одного активиста.

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На улице стоит автомобиль скорой помощи. Транспортное движение по улице Костельной перекрыто.

Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии УНИАН заявил, что "группа поддержки Саакашвили пыталась своими действиями помешать проведению следственных действий, начала блокировать проезд, начала блокировать некоторые автомобили, вытягивать мусорные баки и выставлять ограждения".

Он отметил, что полиция была вынуждена прекратить это препятствование и оттеснила их.

Шевченко отметил, что полиция не привлечена к проведению следственных действий в квартире Саакашвили, а обеспечивает публичный порядок и безопасность.

"Правонарушение одного человека было пресечено, сейчас правоохранители устанавливают его личность, и, если к этому лицу не будет никаких других претензий законного характера, - будут приняты соответствующие правовые решения", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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