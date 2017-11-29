"Даже не обсуждается": в "ЛДНР" отказались от поэтапного обмена пленными по формуле "74 на 306"

В "ЛДНР" не рассматривают поэтапный обмен пленными с Киевом, передает РИА «Новости».

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«Естественно, диалог был передать одновременно всех. Никакой поэтапности, частями, даже не обсуждается», - сказала так называемый представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева.

По ее словам, в "ЛДНР" готовы передать 74 пленных в обмен на 306 боевиков.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября представитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук заявлял, что обмен пленными по формуле "306 на 74" станет первым этапом после возобновления процесса освобождения заложников.

По его словам, списки лиц, уже окончательно подготовлены. С просьбой о проведении такого обмена и оказания влияния на власти временно оккупированного Донбасса он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Как заявила член гуманитарной подгруппы

Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, по состоянию на 24 ноября на оккупированных территориях Донбасса находятся 162 украинских заложника, установлено местонахождение 94 из них.