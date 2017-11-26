Украинская сторона готова к обмену заложниками по формуле "306 на 74" – советник главы СБУ

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявляет, что украинская сторона готова к обмену заложниками по формуле «306 на 74».

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

"Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны. Все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы ОРДЛО. Сейчас речь идет о 74 наших заложниках... Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновится процесс. Мы не будем говорить о сроках. Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей", - сказал он.

Тандит добавил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО для того, чтобы забрать всех своих заложников.

"Каждый из этих лиц в списке находится в определенном статусе. Долгое время, пока тянулась эта история, многие из тех, кто подавался в списке, согласно действующему законодательству, или освобождались, или попадали под решения судов. Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать», - отметил советник главы СБУ и добавил, что в Украине есть определенная процедура, «на которую мы тоже готовы идти».

По словам Тандита, 29 ноября на переговорах в Минске будут обсуждаться детали процесса обмена заложниками. «СБУ и Центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября представитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук заявлял, что обмен пленными по формуле "306 на 74" станет первым этапом после возобновления процесса освобождения заложников.

По его словам, списки лиц, уже окончательно подготовлены. С просьбой о проведении такого обмена и оказания влияния на власти временно оккупированного Донбасса он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Как заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, по состоянию на 24 ноября на оккупированных территориях Донбасса находятся 162 украинских заложника, установлено местонахождение 94 из них.