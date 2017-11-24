Меркель хочет обсудить с Порошенко ситуацию на Донбассе в ходе саммита "Восточного партнерства"
Канцлер надеется, что на саммите "могут быть сделаны, возможно, небольшие шаги" по разрешению ситуации на Донбассе.
Канцлер Германии Ангела Меркель надеется во время саммита «Восточного партнерства» обсудить с президентом Петром Порошенко конфликт на востоке Украины.
Читайте такжеЮнкер рассказал, о чем пойдет речь на саммите "Восточного партнерства"Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала перед началом саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.
Канцлер выразила надежду, что с целью разрешения конфликта на Донбассе «могут быть сделаны, возможно, небольшие шаги».
Также Меркель отметила, что отношения между Евросоюзом и его партнерами очень важны.
«С одной стороны, мы заинтересованы в благосостоянии людей и демократическом развитии в странах-партнерах, с другой -«Восточное партнерство» имеет значение для нашей безопасности», - сказала канцлер.
В этой связи она заметила, что во всех странах «Восточного партнерства» «отношения с Россией играют свою роль».
«Поэтому важно, что при обсуждении мы будем знать больше о внутренней ситуации (в этих странах), и я надеюсь, что это будет успешный саммит», - подчеркнула Меркель.