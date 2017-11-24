Меркель хочет обсудить с Порошенко ситуацию на Донбассе в ходе саммита "Восточного партнерства"

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется во время саммита «Восточного партнерства» обсудить с президентом Петром Порошенко конфликт на востоке Украины.

Читайте такжеЮнкер рассказал, о чем пойдет речь на саммите "Восточного партнерства"Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала перед началом саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Канцлер выразила надежду, что с целью разрешения конфликта на Донбассе «могут быть сделаны, возможно, небольшие шаги».

Также Меркель отметила, что отношения между Евросоюзом и его партнерами очень важны.

«С одной стороны, мы заинтересованы в благосостоянии людей и демократическом развитии в странах-партнерах, с другой -«Восточное партнерство» имеет значение для нашей безопасности», - сказала канцлер.

В этой связи она заметила, что во всех странах «Восточного партнерства» «отношения с Россией играют свою роль».

«Поэтому важно, что при обсуждении мы будем знать больше о внутренней ситуации (в этих странах), и я надеюсь, что это будет успешный саммит», - подчеркнула Меркель.