Действия таких враждебных государств, как Россия, угрожают развитию восточных соседей ЕС - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что действия таких враждебных государств, как Россия, угрожают потенциальному развитию восточных соседей Евросюза. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала перед началом саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

Читайте такжеЮнкер рассказал, о чем пойдет речь на саммите "Восточного партнерства"«Сегодняшний саммит о том, чтобы дать оценку и посмотреть вперед, как мы можем справляться с общими вызовами в сфере безопасности и развития. Мы должны открыть глаза на действия таких враждебных государств, как Россия, которая грозит потенциальному росту восточных соседей и которая пытается разорвать нашу коллективную мощь на части. Я с нетерпением жду сегодня, чтобы снова возобновить наши обязательства европейских стран работать сообща, чтобы справляться с общими угрозами», - заявила Мэй.

Она также сообщила, что прибыла на саммит «Восточного партнерства» для того, чтобы «снова сказать, что Соединенное Королевство безусловно привержено намерению продолжать играть ведущую роль в поддержании безопасности Европы». «Мы, возможно, покидаем Европейский Союз, но мы непокидаем Европу», - подчеркнула британский премьер.

Со своей стороны, президент Европейского парламента Антонио Таяни отметил, что нынешний саммит «очень важный». «Мы хотим работать над усилением сотрудничества. Я оптимистичен. Мы должны уважать Минские договоренности, сотрудничество между ЕС и странами «Восточного партнерства» является важным для будущей стабильности», - сказал он.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зелстра также считает, что «важно показать странам восточной Европы, что мы хотим иметь с ними более тесные отношения». «Поэтому мы хотим помочь им в области безопасности и экономической ситуации», - подчеркнул он.