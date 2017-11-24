"Восточное партнерство" является приоритетом для всего Евросоюза – премьер Эстонии

Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Эстонии Юри Ратас заявляет, что «Восточное партнерство» является приоритетом для всего Евросоюза. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в пятницу перед началом саммита «Восточного партнерства».

Читайте такжеВ Брюсселе открывается саммит "Восточного партнерства"«Я думаю, сегодня мы можем увидеть, что «Восточное партнерство» в сердце Европы. Я надеюсь, что сегодня мы сможем ответить на вопрос, как мы можем сделать его больше и сильнее. Сильнее для людей из шести стран и Евросоюза», - сказал Ратас.

По мнению эстонского премьера, страны «Восточного партнерства» и ЕС «сильнее и лучше вместе».

«Я думаю, что одна вещь очень важная - «Восточное партнерство» является приоритетом для всего Евросоюза», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня начинает работу пятый саммит «Восточного партнерства» на уровне глав государств и правительств.

Свое участие в мероприятии подтвердили более 20 глав государств и правительств стран Евросоюза.

Страны-участницы «Восточного партнерства» представляют президент Украины Петр Порошенко, президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который впервые был приглашен на такое мероприятие, от участия отказался. Вместо него Минск будет представлять министр иностранных дел Владимир Макей.

Согласно информации европейской стороны, во время работы саммита главы государств и правительств стран ЕС и шести стран «Восточного партнерства» будут обсуждать будущее сотрудничество. Они также оценят результаты, достигнутые с момента проведения саммита в Риге в 2015 году и рассмотрят «ощутимые выгоды», которые получили граждане шести стран «Восточного партнерства».