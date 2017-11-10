"Схемы" показали сюжет о Медведчуке, во время съемок которого охранники напали на журналистов

Журналисты программы "Схемы", которым охранники Виктора Медведчука физически мешали проводить съемку, сообщили, что во время нападения полицейские отказались проверять документы нападающих и вообще не отреагировали на препятствование журналистской деятельности.

Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

7 ноября журналисты пытались заснять, как улетает на частном самолете Виктор Медведчук и другие пассажиры на территории аэропорта "Киев".

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В "Схемах" подчеркивают, что аэропорт – это общественное место, поэтому съемочная группа имеет законное право на видеосъемку.

Однако, несмотря на это, охранники Медведчука вышли из микроавтобуса и начали препятствовать съемке.

Позже в тот же день, наблюдая за перелетами через FlightRadar, съемочная группа "Схем" отправляется в VIP-терминала аэропорта "Киев", чтобы заснять пассажиров частного самолета.

"Но здесь журналистов уже ждут те же охранники. Они сразу подъезжают к съемочной группе, которая в очередной раз демонстрирует журналистские удостоверения", - рассказывают в расследовании.

Из микроавтобуса вышли охранники с зонтиками и как только самолет стал заходить на посадку, они начали препятствовать съемке.

"Впоследствии среди них появляются люди в масках. Во избежание физического противостояния, съемочная группа начинает двигаться в сторону терминала, но микроавтобус блокирует авто съемочной группы, а охранники даже не дают возможности поднять видеокамеру", - рассказывают журналисты.

В то же время с другой стороны аэродрома второй оператор программы, о котором не знает охрана Медведчука, беспрепятственно снял посадку самолета. К нему подошли полицейские для проверки документов.

Оператор попросил их подойти к VIP-терминалe на помощь съемочной группе, которой мешали работать охранники Медведчука.

"Однако на обращение журналистов полицейские реагируют странно: сначала предлагают обращаться к охране VIP-терминала и вообще отказываются проверять документы людей в масках. А на дерзкое препятствование журналистской деятельности никоим образом не реагируют", - отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что в присутствии полицейских охранники не применяли физическую силу, но и дальше препятствовали съемке.

Как только кортеж выехал из аэропорта, охранники быстро сели в машины. И только после очередной просьбы журналиста полицейский согласился проверить документы нападавших.

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Журналисты установили, что машины, которыми пользовались охранники Медведчука во время всех этих инцидентов, зарегистрированные на ООО "Детективное охранное агентство "Шторм".

"Основателем и руководителем этой компании, согласно официальным данным, является Виктор Иванович Черный. С Виктором Медведчуком его связывает Федерация боевого самбо Украины", - рассказывают в "Схемах".

Журналисты программы прислали запрос Виктору Медведчуку с просьбой прокомментировать действия его охранников у VIP-терминала аэропорта "Киев". Однако они получили ответ за час до эфира, когда уже не было технической возможности добавить ее в программу на канале "UA: Первый".

В письме от имени адвоката Виктора Медведчука Игоря Кириленко, который представляет его интересы, выполнение журналистской деятельности назвали "провокацией" и обвинили во вмешательстве в частную жизнь.

"Согласно действующему законодательству Украины, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о Медведчуке В.В. возможно только при его личном согласии на это. Итак, провокация журналистов Радио Свобода подпадает под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины ("нарушение неприкосновенности частной жизни"). Сейчас в отношении указанных событий подано заявления в Национальную полицию Украины и Генеральную прокуратуру о совершении уголовного преступления", - говорится в письме от адвоката.

Кроме того, защита Медведчука письмом предостерегла от обнародования материала в прямом эфире.

Это не впервые «Схемы» фиксируют прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию. Год назад журналисты выяснили, что его частный самолет имеет исключительное разрешение на прямое авиасообщение между Россией и Украиной.

В 2016 году председатель СБУ Василий Грицак эксклюзивное право на прямое авиасообщение со страной-агрессором для Медведчука, несмотря на запрет для всех украинцев, объяснил так: «Медведчук входит в трехстороннюю контактную группу – в частности, в гуманитарную подгруппу. И, согласно полномочий, предоставленных ему руководством государства, включен в переговорный процесс. В связи с этим он действительно периодически летает в Москву. Мы это подтверждаем».

В своих расследованиях журналисты "Схем" установили, что Медведчук использует эксклюзивное право прямого авиасообщения между Украиной и Россией не только для переговорного процесса во время войны, а еще и берет с собой попутчиков. «Схемы» решили внимательно исследовать его перелеты, поэтому несколько раз ездили к аэропорту «Киев».