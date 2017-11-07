Возле аэропорта "Киев" напали на журналистов, которые снимали прилет Медведчука из России (фото)

Во вторник, 7 ноября, возле VIP-терминала аэропорта "Киев" люди в масках и балаклавах, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, напали на съемочную группу программы "Схемы". Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач.

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"Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук. Наше авто с регистратором заблокировали, чтобы помешать снять прилет самолета Виктора Медведчука из России и его выход из терминала", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября программа "Схемы" обнародовала видео нападения на съемочную группу в ночь на 16 сентября рядом с ресторанным комплексом в Козине, где в это время, по их информации, праздновал свадьбу сын генерального прокурора.