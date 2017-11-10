У Медведчука обвинили журналистов в "провокациях" и пригрозили уголовной ответственностью

Адвокат Виктора Медведчука прислал журналистам программы «Схемы» письмо, в котором угрожает уголовной ответственностью в случае выхода в эфир программы с расследования о его перелетах. Об этом сообщает редакция программы на странице в Facebook.

"Предостерегают от уголовной ответственности в случае выдачи расследования о его перелетах в эфир нашей программы. Напомним, именно во время съемок этого материала охранники Медведчука осуществляли силовое препятствование нашей съемочной группе", - говорится в сообщении.

Как передает Радио Свобода, редакция программы «Схемы» отвергает обвинения адвоката Виктора Медведчука, распространенные в связи с выходом расследования «Черные человечки» Виктора Медведчука» и считает их такими, что не соответствуют действительности.

Письмо от имени Игоря Кириленко, адвоката, который защищает интересы лидера организации «Украинский выбор», редакция программы получила за час до выхода расследования о Викторе Медведчуке. В письме он назвал расследование журналистов о перелетах политика в Россию «провокацией» и обвинил их во вмешательстве в частную жизнь Виктора Медведчука и его семьи.

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«Согласно с действующим законодательством Украины, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о Медведчуке В.В. возможно только с его личного согласия на это. Таким образом, провокация журналистов «Радио Свобода», подпадает под действие статьи 182 Уголовного кодекса Украины («нарушение неприкосновенности частной жизни»)», – говорится в письме от адвоката.

В письме также отмечается, что «такое обнародование конфиденциальных данных будет прямым и сознательным нарушением закона», а «причастные к этому лица понесут ответственность согласно действующему законодательству Украины».

В редакции программы расследований все эти обвинения считают безосновательными и такими, которые имеют целью запугивание. Редакция заявляет, что журналисты выполняли свою законную профессиональную деятельность в общественном месте, о чем неоднократно сообщали охране Медведчука и демонстрировали удостоверения.

5 ноября в аэропорту «Киев» между съемочной группой и охранниками Медведчука также возникло силовое противостояние. Когда журналисты программы «Схемы» пытались снимать аэродром, они начали препятствовать этому, заблокировав автомобиль съемочной группы.

Адвокат Медведчука сообщил, что «уже поданы заявления в Национальную полицию Украины и Генеральную прокуратуру Украины о совершении уголовного правонарушения».

Информационный запрос Виктору Медведчуку «Схемы» прислали накануне эфира. В нем они попросили прокомментировать действия его охранников возле VIP-терминала аэропорта «Киев», а также объяснить, частный или официальный характер имел его визит в российский город Сочи 7 ноября и связан ли он с деятельностью Медведчука в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы, и если да, то с кем из представителей российской власти он имел встречу в Сочи.