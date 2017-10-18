Связующее звено между Кремлем и Банковой: журналисты рассказали о "ренессансе" кума Путина Медведчука

Виктор Медведчук, несмотря на запрет прямого авиасообщения между Украиной и Россией, регулярно летает в Москву и обратно. При этом, по информации близких к нему депутатов, он вхож как к Петру Порошенко, так и к Владимиру Путину. Причем с последним его объединяют родственные узы, говорится в статье "Нового времени".

А еще он курирует обмен пленными на Донбассе, пытается строить собственную политическую карьеру, связан с несколькими депутатами Рады. Кроме того, многие парламентарии прямо называют его деятельность "подрывом украинской государственности", а Белый дом ввел против него персональные санкции.

"Серый кардинал президента Леонида Кучмы, враг Виктора Ющенко и целого ряда других топовых партдеятелей, а также кум Путина, за последние 15 лет Медведчук то уходил в небытие, то возвращался окрепшим. Сейчас Медведчук переживает очередной ренессанс — набирает политический и финансовый вес, оседлав позицию эксклюзивного связующего звена между Кремлем и Банковой", - отмечают журналисты.

Так, например, Медведчук контактировал с экс-президентом Виктором Януковичем в самый критический для последнего момент — во время Евромайдана.

Как рассказал НВ источник в силовых структурах, ГПУ в рамках дела, возбужденного против Януковича, установила: утром 20 февраля 2014 года тому дважды звонили с российского номера на телефон, по которому беглый президент говорил лишь с ближайшим окружением. Это произошло в день, когда на улице Институтской вооруженные бойцы спецподразделений расстреляли многих участников революции. О чем Янукович говорил с собеседником по телефону — неизвестно. Однако позже следователи ГПУ узнали: звонил именно Медведчук.

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Издание узнало, что всего за период с ноября 2013-го по февраль 2014 года Янукович и Медведчук общались по телефону 54 раза.

Но уникальная роль Медведчука в украинско-российских отношениях раздражает даже окружение Путина. Например, Владислава Суркова, помощника президента РФ.

"Однако Медведчук на подобное не обращает внимания. Свои отношения с кремлевским властителем и особый статус при украинском президенте он немедленно принялся "монетизировать" в сфере политики и бизнеса", - говорится в статье.

Журналисты напомнили, что осенью 2014-го, накануне парламентских выборов, Медведчук попытался попасть в список "Оппоблока", состоящего из экс-регионалов. И завести туда же людей из своего движения "Украинский выбор". Но вскоре одиозный политик сообщил, что выходит из переговорного процесса с бывшими регионалами.

Источник НВ в "Оппоблоке" уточнил: исключить Медведчука из избирательного списка им настоятельно рекомендовал американский политтехнолог Пол Манафорт. Тот активно сотрудничал как с Януковичем, так и с экс-регионалами, а также с Дональдом Трампом.

"Тем не менее в составе "Оппоблока" в парламент попали весьма близкие к куму российского президента люди — Нестор Шуфрич, Игорь Шурма, Василий Нимченко и Тарас Козак", - подчеркнули журналисты.

Кроме того, в 2015-м соратники Медведчука пытались выстроить сеть общественных объединений на региональных уровнях. Тогда по всей Украине проходили форумы, на которых формировались народные громады, выступающие за спецстатус регионов.

При этом конвертация "особого статуса" в бизнесе у Медведчука идет заметно успешнее, добавили в НВ.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 20 октября 2017 года.