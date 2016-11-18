Самолет Медведчука несмотря на запрет осуществляет прямые рейсы между Украиной и Россией - СМИ

Об этом сообщают журналисты программы «Схемы», пишет Радио Свобода.

14 ноября 2016 года за день до анонсированных массовых протестов из аэропорта «Внуково» города Москвы вылетает частный самолет «Фалькон 900». Самолет пересекает украинскую границу со стороны Брянской области Российской Федерации и направляется к украинской столице.

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Съемочная группа «Схем» отправляется в аэропорт «Киев», чтобы увидеть, для кого соседние страны в состоянии войны согласились открыть небо. Пока частный самолет из Москвы заходит на посадку, вокруг VIP-терминала уже ждут микроавтобусы охраны.

Как только съемочная группа начинает снимать посадку самолета, как машины охраны сразу подъезжают к журналисту и оператору.

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Самолет «Фалькон 900» с бортовым номером P4-GEM зарегистрирован на острове Аруба, что в Карибском море. Это один из самых дорогих частных самолетов – его стоимость составляет около 50 миллионов долларов.

Как только трап опускается, из самолета выходит кум президента России Путина и представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Виктор Медведчук в компании неизвестных мужчин.

«Охрана начинает бросаться снегом. А когда Медведчук и компания появляются в холле терминала – охранники в бронежилетах начинают препятствовать съемке. И только, когда охранникам дают команду «Назад!», съемочной группе удается зафиксировать выход пассажиров из терминала», — говорится в материале «Схем».

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Полет Виктора Медведчука из Москвы 14 ноября – не единственный его прямой перелет между Россией и Украиной, который зафиксировали журналисты программы «Схемы».

23 октября 2016 года «Фалькон 900» появляется на "Флайтрадаре" возле города Анапа (Российская Федерация). Самолет облетает восток Украины и снова через Брянскую область пересекает границу. Через полчаса «Фалькон 900» уже в аэропорту «Киев».

Пассажирами оказались Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко.

За четыре месяца наблюдений съемочная группа «Схем» не зафиксировала ни одного другого самолета, который бы летел прямым авиасообщением из Украины в Российскую Федерацию или в обратном направлении.

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Зато в начале сентября зафиксировала третий факт прямого авиасообщения между Киевом и Москвой частного самолета «Фалькон 900».

«Схемы» обратились в Госавиаслужбу, чтобы получить разъяснения: как и кто позволяет Виктору Медведчуку напрямую летать в Россию и оттуда?

В ответ на запрос председатель Госавиаслужбы Александр Бильчук отметил: «Сейчас полное прекращение воздушного сообщения между Украиной и Российской Федерацией остается без изменений. Обращаем Ваше внимание, что указанное Вами воздушное судно с бортовым номером P4-GEM имеет не российскую регистрацию – код указывает на регистрацию Арубы (Нидерланды). Ограничений по выполнению полетов иностранными воздушными судами нероссийской регистрации с территории Украины нет».