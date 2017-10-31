Премьер-министр назвал погибшую Амину Окуеву настоящим патриотом Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал погибшую жену экс-командира международного миротворческого батальона имени Дудаева Амину Окуеву настоящим патриотом Украины. Об этом Гройсман написал в Facebook.

«Находясь с официальным визитом в Канаде, получил трагическое известие о гибели Амины Окуевой. Трудно подбирать слова, когда гибнут люди. В сердце - только печаль и скорбь.

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Вечная память настоящему патриоту Украины», - написал он.

Напомним, в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глеваха (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.