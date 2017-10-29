На выборах в 201 ОТГ 1,7% избирательных участков открылись с опозданием - ОПОРА

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали, что 1,7% избирательных участков во время выборов в 201 объединенной территориальной громаде, которые проходят сегодня во всех без исключения областях Украины, открылись с опозданием.

«Зафиксировано открытие 1,7% избирательных участков позже 8:00, что было связано с проблемами в организации голосования. Напротив, 98,3% избирательных участков открылись вовремя», - говорится в сообщении.

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Также наблюдатели сообщили, что более 14% участковых избирательных комиссий в неположенное время начали подготовительное заседание. «Раньше 7:15 начали подготовительные заседания 14,4% УИК. Несоблюдение УИК законодательных требований о надлежащем времени для проведения подготовительных заседаний в день голосования негативно влияет на возможности субъектов избирательного процесса фиксировать количество избирательных бюллетеней на участке, осматривать избирательные урны и подписывать контрольные листы, которые опускаются в соответствующие ящики », - отметили в ОПОРЕ.

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Наблюдатели зафиксировали наличие надлежащего кворума при проведении членами УИК подготовительного заседания. «На 100% избирательных участков, включенных в репрезентативную выборку ОПОРЫ, в подготовительном заседании приняли участие более половины членов УИК от состава соответствующей комиссии. Почти 6% УИК не вели протокол подготовительного заседания УИК», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в 201 ОТГ во всех областях Украины проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В голосовании, которое проходит во всех без исключения областях Украины, смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.

В состав 201 ОТГ вошли 933 местных совета (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841). В целом граждане изберут около 4,5 тыс. Депутатов, а также 26 мэров, 61 поселкового голову, 115 сельских голов.

В связи с проведением местных выборов полиция работает в усиленном режиме.

По данным полиции, по состоянию на 9 часов утра с опозданием открылись два участка, еще один - закрылся из-за обнаруженной неточности в избирательной документации.