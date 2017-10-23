Избиение Лозового: ветеран АТО - участник инцидента рассказал свою версию случившегося (фото)

Очевидцы инцидента при участии нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового рассказали, что конфликт произошел из-за того, что люди, которые приехали вместе с депутатом в поселок Хащованя, не хотели отдавать жителям собаку, которую якобы подобрали на дороге.

Из-за этого конфликта неизвестные, приехавшие вместе с Лозовым, по словам местного ветерана АТО Владимира Луцика, избили его, передает Дивись.info.

"Односельчанин рассказал, что у него пропала собака. И попросил помочь найти собаку. Мы вместе поехали искать собаку и увидели неизвестную машину, там сидел водитель, мы у него спросили, есть ли у них собака и попросили показать собаку. Сказали, что мы уверяем, что у собаки есть хозяин и что он с нами. Водитель сказал, что не может этого сделать без команды своего начальника, но отказался его звать. Дальше начали собираться люди, мы стояли и ждали. Потом мы зашли в народный дом в селе Хащованя, оказалось, что это народный депутат", - озвучил свою версию событий Луцик.

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Как он рассказал, люди начали убеждать нардепа, что у собаки есть владелец и владелец хочет забрать животное домой, впрочем, люди, приехавшие с Лозовым, не захотели отдавать пса, мол, животное не ухоженное и голодное. Из-за этого произошел конфликт, в результате которого неизвестные, приехавшие с нардепом Лозовым, по словам ветерана АТО, избили его.

Сейчас у него видны следы избиения на лице, он жалуется на постоянную головную боль. В то же время, очевидцы событий не подтверждают факт избиения нардепа Лозового.

Сейчас Владимир Луцик уже составил заявление в Сколевском райотделе полиции об избиении.

Ранее народный депутат от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Андрей Лозовой сообщил, что его избили во Львовской области.

Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье за угрозу или насилие в отношении государственного деятеля. Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.