Избиение "радикала" Лозового будут расследовать как насилие в отношении госдеятеля – СМИ
01:15, 23 октября 2017Политика
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет / фото УНИАН
Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.
Об этом сообщает «УП» со ссылкой на Нацполицию.
"По факту данные об избиении народного депутата будут внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 346 УК - "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - сообщили в полиции.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.
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