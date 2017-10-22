На Львовщине избили нардепа Лозового

Во Львовской области избили народного депутата от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Андрея Лозового. Об этом сообщил сам депутат на странице в Facebook, отметив, что с ним все в порядке.

"Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Не дождутся!" - написал депутат.

Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, инцидент произошел в селе Хащованя возле комплекса "Берлога". Нардеп приехал в этот район для встречи с избирателями. После происшествия, Лозовой обратился в полицию.

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"Конфликт произошел в связи с тем, что охрана Лозового подобрали чужую собаку (порода французский бульдог)", - написал Зинкевич.

По информации "Украинской правды", на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Все лица - участники конфликта - установлены. Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столкновениях под Верховной Радой пострадал полицейский.