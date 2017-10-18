Силовики организовали коридор близ Рады, митингующие со щитами выстроились напротив (фоторепортаж)

Правоохранители организовали коридор для выхода народных депутатов из здания Верховной Рады, а также для проезда президента Мальты.

Под Радой продолжается протестная акция. Митингующие занимаются организацией быта палаточного городка, разбитого под парламентом. В ходе этого между протестующими и правоохранителями возник очередной конфликт, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, правоохранители не пропускали через блокпосты активистов с карематами, спальниками. Также митингующие заявляют о препятствовании правоохранителей при попытках пронести в городок питание и воду.

В итоге митингующие перебрасывали спальники и карематы через блокпост правоохранителей.

Тем временем правоохранители организовали коридор для проезда в Раду. По их информации, это сделано для проезда в Раду президента Мальты, а также для беспрепятственного выхода народных депутатов из Рады.

Митингующие со щитами выстроились напротив правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.