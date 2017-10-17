Митингующие под Радой под возгласы "м*дак" забросали депутата Гончаренко яйцами (видео)

14:34, 17 октября 2017
Политика
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Гончаренко досталось от митингующих, затем он их назвал придурками.

Митингующие под Верховной Радой забросали яйцами депутата от БПП Алексея Гончаренко. Соответствующее видео в YouTube опубликовал "ЕвроМайдан".

Нардеп хотел пройти к зданию парламента через толпу участников митинга,  его забросали яйцами и начали скандировать "Мудак" и "Губошлеп".

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В свою очередь, народный избранник обозвал митингующих придурками, после чего в сопровождении правоохранителей направился в сторону Рады.

Как сообщал УНИАН, под Верховной Радой произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем.

Во время словесной перепалки Парасюк со словами "Кто гамнюк, б*ядь?" попытался ударить Гелетея ногой.

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