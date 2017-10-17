Под Радой появилась первая баррикада (видео)

Палаточный городок возле Верховной Рады разросся на улицу Грушевского и Мариинский парк. Около десятка больших палаток перегородили проезжую часть, говорится в сюжете ТСН.

Ситуация в центре Киева в целом спокойная, сотни правоохранителей находятся рядом и не препятствуют действиям митингующих. Сейчас на Грушевского никого не останавливают и даже не проверяют содержимое сумок, как это делали в первой половине дня. Улица перекрыта для проезда транспорта, однако полностью проходная.

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Зато первый рубеж возводят сами активисты – они опасаются возможного штурма правоохранителей среди ночи.

Одновременно с появлением баррикады заработала завезенная ранее полевая кухня – активистов кормят гречкой с тушеным мясом. Люди продолжают обустраивать временное жилье и устанавливать новые палатки. Депутатов среди тех, кто планирует ночевать на улице, пока журналисты не встретили.

Как сообщал УНИАН, участники митинга, которые напротив здания Верховной Рады на площади Конституции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, сворачивают партийные флаги.