Митингующие под Радой напали на депутата Барну (фото, видео)

Участники акции возле парламента напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать.

Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента.

При этом лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, который проходил мимо, начал вместе со своими охранниками защищать депутата от нападавших.

После толкотни в инцидент вмешались работники полиции, которые оцепили Барну и вывели из толпы.

Читайте такжеСтолкновения под Радой: количество пострадавших возросло до трех человек

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Вечером активисты установили в Мариинском парке и на площади Конституции палатки.