Ющенко обещал Лукашенко кафедру в украинском университете

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО договорились об открытии кафедры белорусского языка в одном из украинских университетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО сказал по окончании переговоров из О.ЛУКАШЕНКО.

“Мы договорились, что в 2009 году необходимо открыть кафедру белорусского языка в одном из университетов Украины. Возможно, мы говорили об университете Шевченко, возможно, это будет какой-то другой украинский университет”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, в Украине уважительно относятся к белорусскому обществу, которое хочет сохранить свой язык, культуру, историю, реализовать свои образовательные потребности.

Президенты обменялись мнениями об установлении памятников выдающимся деятелям белорусского и украинского народов, а также тем выдающимся событиям, которые касаются общей истории двух государств.

“Сегодня мы констатируем, что у нас нет никаких серьезных проблем на уровне отношений между людьми”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины сообщил, что в ходе переговоров много внимания было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере.

“Каких-либо проблем здесь нет. Вместе с тем оба Президента говорили, что в гуманитарной теме, в теме образования, еще много-много работы”, - добавил В.ЮЩЕНКО.