В Европарламенте разгорелась дискуссия по украинскому закону об образовании

В рамках совместного заседания комитетов по правам человека Европейского парламента и Верховной Рады Украины разгорелась дискуссия по закону об образовании в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, непосредственно перед заседанием, которое прошло в четверг в Брюсселе, участникам были розданы небольшие брошюры "Украинский закон об образовании с точки зрения венгерских меньшинств в Закарпатье", в которых в негативном свете был представлен соответствующий закон. Никакой информации об авторе брошюры, тираже или типографии на продукции нет.

Во время заседания украинская сторона раздала свои печатные контр-материалы, в частности, презентацию закона министра образования и науки Украины Лилии Гриневич.

Постоянный представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий в комментарии УНИАН сказал: "Это (показывает на брошюру) - неизвестно издание, где написано, что все документы нарушены статьей седьмой закона. Вот (показывает на напечатанную презентацию министра образования Украины) - четко подготовленный документ, где написано, кто его готовил, --Министерство образования Украины, где четко разложено каждое слово статьи седьмой в соответствии с существующими международно правовыми документами, стороной которых является Украина. Я предложил встретиться (для обсуждения этого вопроса) своим коллегам-послам из соседних государств. Лишь один из послов не ответил положительно на мое приглашение. Догадайтесь, какая это страна".

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Точицкий считает, что конфликт вокруг закона об образовании является политизированным.

"Перед тем, как в Украине вышел закон об образовании, было проверено минимум семь основных международных правовых актов. Ни одно из положений статьи седьмой не противоречит этим документам. Самое главное, чтобы перевести этот вопрос из политизированной плоскости в плоскость правовую. Вчера президент четко высказался - мы передали закон на рассмотрение Венецианской комиссии, и все выводы ВК мы выполним. Мы готовы выполнять решение ВК. Готовы ли те страны, которые обвиняют нас, выполнять выводы относительно их закона об образовании? Недавно были обнародованы выводы и по отдельным странам о том, что их законы международному праву не соответствуют", - подчеркнул украинский дипломат.

Непосредственно во время заседания комитетов, когда обсуждалась ситуация в сфере прав человека на Донбассе и в Крыму, слово взяли депутаты от Венгрии, которые в своих выступлениях обвинили Украину в нарушении прав национальных меньшинств, в частности, венгров.

Так, Андреа Бочкор (Andrea Bocskor) заявила, что этот закон "не соответствует европейским ценностям, а статья 7 ограничивает права национальных меньшинств". "Это стыдно и идет против демократических ценностей. Мы надеемся, что статья 7 может быть переписана, над чем работает Венецианская комиссия, и мы надеемся, что с помощью европейских институтов будет открытый диалог. Важно, чтобы этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне", - сказала она.

Ее другой коллега, глухонемой депутат Адам Коса (Adam Kosa), выступление которого озвучивал сурдопереводчик, выразил убеждение, что "меньшинствам, которые живут в стране, должны быть предоставлены права учиться на своем родном языке и изучать язык страны". "Я надеюсь, что эта проблема может быть решена в ближайшее время", - подчеркнул он.

Им возразил украинский депутат из Закарпатья Валерий Пацкан («Блок Петра Порошенко»), заявив, что этот закон расширяет правам человека, "чтобы венгерское население активно участвовало в жизни государства". "Я хочу, чтобы они могли быть интегрированы, чтобы они были в органах исполнительной власти, а как они могут это делать, если не говорят на украинском языке? Я не против того, чтобы венгры в Закарпатье имели право дома говорить на своем языке. Это нужно поддерживать. Мы за то, чтобы этот закон дал новые возможности национальным меньшинствам. Но они должны, в первую очередь, быть гражданами Украины. Мы за то, чтобы все граждане Украины могли присутствовать в органах исполнительной власти, а дома общаться на родном языке", - сказал он.

Представитель Внешней дипломатической службы ЕС, касаясь вопроса закона об образовании, напомнил, что в ЕС "всегда отмечали, что законодательство должно соответствовать взятым Украиной международным обязательствам". "Мы отметили, что закон направлен в Венецианскую комиссию, мы также приняли во внимание выступление президента Петра Порошенко в ПАСЕ, в котором он подтвердил, что рекомендации ВК будут приняты во внимание, и, если необходимо, то в закон будут внесены поправки", - отметил европейский дипломат.