Принятые изменения в УПК разрешают задавать свидетелям в судах не более 10 вопросов - Горбатюк

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, принятые парламентом в рамках судебной реформы, разрешают задавать свидетелям в судах не более 10 вопросов.

Об этом начальник Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил в комментарии УНИАН.

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"Те же 10 вопросов - это надругательство над процессом. Поправка разрешают задавать не более 10 вопросов свидетелю на судебном заседании со стороны сторон процесса. Если больше - еще уже злоупотребление процессуальным правом. При этом четко не прописано, за какой период - одно судебное заседание или в целом за судебное разбирательство. Но к одному свидетелю может быть и 100 вопросов, если они по существу", - отметил Горбатюк.

Также он добавил, что еще одной поправкой предусмотрено назначение экспертиз исключительно через суды.

"Сейчас адвокат, или подозреваемый, или потерпевший может сам ходатайствовать об экспертизе, для чего здесь суд? Это только будет затягивание процесса", - подытожил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года перед голосованием за президентский проект закона относительно проведения судебной реформы «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232) депутаты пакетом приняли десятки не поддержанных ранее поправок без обсуждения.

Перед голосованием за законопроект в целом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич зачитал несколько десятков номеров поправок в различные кодексы и законы, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена ни была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты без обсуждения.

Сегодня Горбатюк заявил, что принятая в рамках судебной реформы поправка в Уголовный процессуальный кодекс, представленная народным депутатом Андреем Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высокопоставленных чиновников и убийц, поскольку предусмотрено, что дела, по которым с момента их регистрации лицам не сообщается о подозрении, расследуются сроком до шести месяцев с возможностью через суд продлить этот срок еще на 6 месяцев. Если в течение года никому не сообщено о подозрении - следователь будет обязан закрыть такое дело.

Также, по словам Горбатюк, изменениями в УПК следователь обязан предупреждать о проведении обысков за исключением, если ищут оружие.