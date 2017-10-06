Глава ОБСЕ поздравил продление особого порядка самоуправления на Донбассе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц приветствует решение украинского парламента о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом дипломат сообщил в Twitter.

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"Важный шаг в правильном направлении на пути дальнейшего выполнения Минских соглашений", - заявил Курц. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 6 октября, приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).

За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого в 2014 году, срок действия которого истекает 18 октября 2017 года.