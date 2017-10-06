Кремлю не понравился новый закон о деоккупации, где Россия названа страной-агрессором

Кремлю не понравился новый закон Украины о деоккупации, где Россия названа страной-агрессором – РФ считает, что этот документ противоречит Минским договоренностям.

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

«Этот закон, точнее пока еще законопроект, насколько мы понимаем и располагаем информацией, носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где РФ называется агрессором, и также там не содержится никакого упоминания о Минских договоренностях. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой», - сказал Песков.

По его словам, формулировка о России как о стране агрессоре противоречит букве и духу Минских договоренностей, ибо такой «дефиниции в Минских договоренностях нет, и российская сторона является подписантом, а именно – гарантом этих Минских договоренностей».

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Песков считает, что президент Украины Петр Порошенко, подписавший в Минске соответствующую декларацию, тем самым «согласился с этим».

«Такое юридическое противоречие имеет место, и мы это констатируем», - сказал он.

В то же время Песков заявил, что продление «особого статуса» для ОРДЛО «важно», ибо истечение срока действия предыдущего закона вызывало у всех озабоченность.

Также Песков заявил, что Россия сохраняет свою приверженность «Минску-2», и по-прежнему считает эти договоренности безальтернативным фундаментом, на основе которого можно пытаться выходить «на наметки урегулирования».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада 233 голосами "за" приняла президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который, по словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.