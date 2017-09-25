ГПУ еще не приняла решения по выдаче Саакашвили властям Грузии

Министерство юстиции не получало от Генпрокуратуры Украины результаты экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны относительно выдачи Михеила Саакашвили.

Об этом заявил во время брифинга министр юстиции Украины Павел Петренко на вопрос журналистов относительно завершения экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой, передает корреспондент УНИАН.

"Пока мы не получили информации по завершению этой проверки", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам.

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Суд в Грузии избрал в отношении Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

7 сентября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Минюст Украины.

В свою очередь, 12 сентября министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст сможет начать рассмотрение запроса об экстрадиции Саакашвили только после получения результатов экстрадиционной проверки Генпрокуратуры.

Также он сказал, что никаких решений относительно возможной экстрадиции Саакашвили нет. По его словам, Минюст не занимается вопросами задержания и ареста Саакашвили за нарушения при пересечении границы.