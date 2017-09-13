Экстрадиция Саакашвили: Украина пока может не выдавать экс-президента Грузии

Украина может пока что не выдавать экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили Грузии. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, пишет «УП».

Согласно его словам, на родине политика против него рассматривается уголовное дело, а для конкретного этапа для экстрадирования необходим уже приговор.

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"Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам (в Минюст - ред.) и в Генеральную прокуратуру Украины относительно господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него", - сказал он, добавив, что "Это не очередной этап в проведении экстрадиции, и в этом этапе Министерство юстиции не принимает участия. Это если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии за теми статьями, которые назвал на своей пресс-конференции мой коллега господин Петухов (заместитель министра юстиции – ред.), тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", - добавил Чернышов.

Как сообщал УНИАН ранее, никаких решений о возможной экстрадиции лишенного украинского гражданства экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко .

"Это юридический процесс. На сегодняшний день никаких решений по экстрадиции данного лица нет", - отметил Петренко. "Поступили только соответствующие документы от страны, которая спросила об экстрадиции, от Грузии. Эти документы поступили в адрес и Генеральной прокуратуры, и Министерства юстиции Украины. Мы, со своей стороны, направили соответствующий пакет документов в органы прокуратуры для выполнения соответствующих процедур в соответствии с нашим законодательством. Когда эти процедуры будут выполнены, тогда будем принимать соответствующие решения в четком соответствии с украинского законодательства и международного права", - подчеркнул Петренко.