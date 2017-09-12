Во львовский отель, где остановился Саакашвили, пришли полиция и пограничники (видео)

Во Львове в отель, в котором остановился лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, пришли пограничники и полицейские.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар, сегодня в 7.00 в отель "Леополис", который расположен в центре города на улице Театральной, прибыли пограничники и полиция. В этом отеле после прибытия во Львов остановился Саакашвили.

Как сообщила Почтар, пограничники не пропускают в помещение отеля никого и намерены ознакомить Саакашвили с содержанием протокола о совершении им административного нарушения относительно незаконного пересечения государственной границы 10 сентября.

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На данный момент, по словам Почтар, пограничники не зашли в номер, где проживает Саакашвили. В отеле также находятся народные депутаты, сейчас туда прибыли адвокаты Саакашвили.

Как отметила Почтар, жена Саакашвили Сандра с сыном вчера во второй половине дня вылетели из Львова самолетом. При этом Почтар не уточнила, в каком именно направлении.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.

По словам политика, он путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права въезда в Украину.

После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.