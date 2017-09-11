Стали известны имена нардепов, которые незаконно пересекли границу вместе с Саакашвили

Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко показал список народных депутатов, которые незаконно пересекли границу Украины вместе с Михеилом Саакашвили.

Данный перечень он опубликовал на своей странице в Facebook:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Власенко

3. Юрий Деревянко

4. Павел Костенко

5. Дмитрий Добродомов

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Также незаконно пересёк границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении Геращенко.

По его словам, остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с Законом.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которого были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».