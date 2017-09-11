Саакашвили заночевал во Львове: каковы его дальнейшие планы и что он говорит о прорыве

После вчерашнего прорыва границы бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации, лишенный гражданства Украины Михеил Саакашвили решил заночевать во Львове в одном из самых популярных отелей в центре города, буквально в сотне метров от площади Рынок. В отеле также поселились соратники Саакашвили, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Экс-президент Грузии прибыл во Львов накануне, сразу после прорыва на пункте пропуска "Шегини". Здесь Саакашвили встречал мэр Львова Андрей Садовый. Сначала политики прошлись по площади Рынок, делали селфи с горожанами и туристами, потом отправились на трапезу. Около часа длился ужин у политиков в одном из ресторанов Львова. Пока они ели, вход в ресторации охраняли три десятка мужчин в полной амуниции, это якобы ветераны батальона "Донбасс".

После трапезы Саакашвили вышел к журналистам, мини-брифинг провел вместе с Андреем Садовым. Грузинский политик говорит, что прорыв на границе – это не прорыв. Он не нарушил никаких юридических моментов, хоть и пересек границу Украины без проверки паспорта. Мол, сами люди, поклонники, взяли и перенесли его на руках.

"Нет, не было никакого прорыва... Я не прошел (украинскую границу без проверки паспорта), меня взяли на руки и перевели через границу. Это сделал народ Украины...", - сказал Саакашвили.

Во Львове политик должен быть как минимум до обеда – тогда во Львове запланирована пресс-конференция политика.

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11 сентября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники поедут в Киев. Об этом в эфире канала NewsOne заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, во вчерашних столкновениях на польско-украинской границе на пункте пропуска "Шегини" пострадали пограничники и полицейские. Несмотря на несколько кордонов правоохранителей и сообщения о минировании, лишенному украинского гражданства Саакашвили таки удалось попасть в Украину. Ведь пункт пропуска прорвала многотысячная толпа. Без какого-либо паспортного контроля протестующие буквально "на руках" занесли Саакашвили в Украину.

Этому предшествовали путешествия каравана Саакашвили, его украинских друзей-политиков и журналистов едва ли не вдоль всего западного рубежа. Сначала думали ехать автобусом через Краковец. Когда же узнали, что там их встретят разъяренные противники, как утверждают, неожиданно изменили маршрут - сели в поезд "Интерсити". Но билеты уже были приобретены заранее - и на политиков, и на сторонников, и на журналистов.

Когда же и здесь не удалось тронуться, простояв несколько часов на перроне польского вокзала и сорвав поездку нескольким сотням пассажиров, делегация решает вернуться к плану "А" - ехать автобусом в Краковец.

Но на полпути выяснилось, что направляются на другой пункт – "Шегини". Там граница уже была перекрыта - по обе стороны скопилось немало автомобилей. Но польская сторона пропустила автобус с Саакашвили, другие остались. Когда VIP-автобус подъехал к украинской границе, стало известно о "минировании" пункта пропуска.

Пока ждали взрывотехников, в серой зоне кортеж снова заколебался, не изменить ли план путешествия. А тут многотысячная толпа прорвала границу со стороны Украины и помчалась к политику. Пограничники и полицейские не оказывали сопротивления. За считанные минуты Саакашвили "под руки" завели в Украину, минуя любые проверки документов.

Колонна обошла многокилометровую пробку, добралась к автобусу и поехала во Львов.

Тем временем движение автомобилей через пункт пропуска возобновили. К работе стали полицейские - составляли протоколы на тех, кто незаконно переходил границу.