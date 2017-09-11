Аброськин о прорыве "Шегини": в 2014-м на восточной границе все начиналось с подобного, результаты известны

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин прокомментировал прорыв сторонниками Михеила Саакашвили пункта пропуска "Шегини". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в 2014 году на восточной границе Украины все начиналось с подобного.

"В 2014 году на нашей восточной государственной границе все начиналось именно с подобного - беспредела, грубого игнорирования закона, которое осуществлялось под прикрытием "воли народа Донбасса". Результаты известны. Уже четвертый год идет война с агрессором, который зашел на нашу территорию под гул толпы", - подчеркнул Аброськин.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.