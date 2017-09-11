Как Саакашвили прорывался в Украину (фотогалерея)

В воскресенье, 10 сентября, экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили при активной поддержке своих сторонников удалось попасть на территорию Украины.

Сначала политик заявлял, что будет пересекать границу в пункте пропуска "Краковец", однако потом решил сесть на поезд "Перемышль-Киев". Однако, экипажу поезда запретили отправляться со станции из-за того, что в нем находилось "лицо без разрешения на въезд на территорию Украины".

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В итоге Саакашвили избрал другой путь - через пункт пропуска "Шегини". Там ему удалось пересечь польско-украинскую границу.

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Как все это было - смотрите в фотогалерее УНИАН.