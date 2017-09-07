Путин придумал подлую хитрость для Украины, заговорив о миротворцах на Донбассе - российский оппозиционер

Заявление российского президента Владимира Путина о необходимости привлечения миротворцев на Донбасс является попыткой Кремля придать агрессии в Украине статус "внутреннего конфликта" и при этом не выводить войска РФ. Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Также он считает предложение главы Кремля оскорбительным и раскрыл, в чем заключается основная хитрость Путина.

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"Цель Путина – зафиксировать агрессию, назвав ее внутренним конфликтом, и придать этой агрессии статус внутриукраинского конфликта без вывода российских войск с территории Украины. План, который он предложил, предполагает фиксирование миротворцев только по внутренней границе в Украине (по линии разграничения с оккупированными территориями, - УНИАН.)", - рассказал Боровой.

Но при этом Путин не предлагает изолировать этот участок от России, с территории которой происходит агрессия. То есть, это в чистом виде попытка придать агрессии статус внутреннего конфликта с помощью миротворческих сил ООН, подчеркнул российский оппозиционер.

"Собственно, предложение Путина я считаю оскорбительным, потому что оно сделано в предположении, что вокруг одни идиоты, которые не заметят маленькой подлой хитрости самого Путина", - добавил Боровой.

"Мне кажется, что украинская сторона очень хорошо понимает предложение Путина как фактическое предложение легализовать агрессию со стороны России и придать ей статус, который уже существует в разных формах в Абхазии, Приднестровье – обычная агрессия, которая называется миротворческой операцией", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутрь украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины.