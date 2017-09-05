Украина в ООН об идее Путина по Донбассу: сторона конфликта не может быть миротворцем

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что Украина настаивает на выводе всех российских войск из Донецкой и Луганской областей до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.

Об этом он сказал во время видеовключения из Нью-Йорка в эфире телеканала "112 Украина".

Как отметил дипломат, миротворческая миссия обязательно должна находиться на всей территории Донбасса, и в первую очередь, на российско-украинской государственной границе.

"Еще один вопрос, абсолютно принципиальный для нас, он даже не подлежит никакому обсуждению - это вывод до развертывания миссии ООН всех иностранных войск, а иностранные войска, как мы знаем, там только одной страны - Российской Федерации. Из этого следует еще один важный элемент, для нас принципиальный, это то, что не может быть страна, которая является стороной конфликта, то есть Россия, одновременно миротворцем", - отметил Ельченко.

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Посол пояснил: "Если, например, в будущем, когда начнется работа над мандатом, мы услышим от России, что там должны быть ее миротворцы, это будет неприемлемо и не только для нас, но и для всех наших партнеров в Совете Безопасности, так как это противоречит основополагающим принципам Устава ООН и правилам ведения миротворчества".

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России, как стороны конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил на Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».