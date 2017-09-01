Для Путина война на Донбассе является рычагом давления на Европу - Турчинов

Владимир Путин не собирается "убираться с оккупированной территории", поскольку для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу. Об этом на встрече с главой Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Читайте такжеТурчинов рассказал, когда Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса В сообщении говорится, что собеседники обсудили текущую ситуацию на Донбассе. "Путин не собирается убираться с оккупированной территории, и для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - заявил Турчинов.

Кроме того, они обсудили решение проблем блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопросы освобождения политических заключенных, которых незаконно удерживают в России.

Ранее Турчинов заявлял, что РФ учениями "Запад-2017" демонстрирует свою способность к масштабной войне в Европе. Он не исключил, что часть вооружений и военных России могут остаться на территории Беларуси после учений.