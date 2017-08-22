Россия пыталась прикрыть вероятное участие в ракетных программах КНДР, перекинув все на Украину - Турчинов

Российская Федерация пыталась прикрыть свое вероятное участие в реализации северокорейских ракетных программ распространением заявлений о якобы поставках Украиной ракетных технологий в КНДР.

Читайте такжеУкраина хочет доказать непричастность к ракетной программе КНДР в Совбезе ООНКак сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, секретарь СНБО Александр Турчинов во исполнение распоряжения президента Петра Порошенко от 16 августа доложил, что рабочей группой и Межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля проведена проверка обнародованной изданием The New York Times информации о возможной передаче государственным предприятием «Производственное объединение «Южмаш» ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250 (RD-250) в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

«С целью нейтрализации негативных последствий публикации в издании The New York Times, исключения возможных спекуляций на эту тему в будущем и опровержения информации, распространяемой российскими специальными службами, рабочая группа подготовила рекомендации соответствующим государственным органам», - говорится в докладе.

«Во время проверки и профессионального анализа имеющейся информации и материалов, предоставленных государственными органами, члены Межведомственной комиссии, рабочей группы и эксперты акцентировали внимание на том, что Украина добросовестно и последовательно соблюдает взятые на себя все без исключения международные обязательства. В частности, для обеспечения неукоснительного выполнения одобренного Генеральной ассамблеей ООН Договора о нераспространении ядерного оружия и Режима контроля за ракетными технологиями в Украине создан действенный механизм жесткого государственного контроля за выполнением и верификацией своих международных обязательств в этой сфере», - отмечается в докладе Турчинова.

«Ответственная позиция Украины подтверждается тем фактом, что наше государство добровольно лишилось всего ядерного оружия и статуса ядерного государства в обмен на гарантии суверенитета и безопасности, предоставленные ядерными государствами США, Россией и Великобританией согласно Меморандуму «О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия», подписанному на Будапештском саммите ОБСЕ в декабре 1994 года. В то же время взятые на себя странами-гарантами указанные выше обязательства остаются невыполненными», - говорится в докладе.

«Более того, РФ на протяжении длительного времени реализует против Украины враждебную политику, последствиями которой является аннексия Крыма и оккупация части восточных регионов Украины. Агрессия России против Украины на сегодняшний день осуществляется в форме гибридной войны, во время которой РФ кроме ведения боевых действий мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера, в частности, в таких чувствительных для международного сообщества сферах, как военно-техническое сотрудничество. Одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки РФ собственного активного участия во многих деструктивных кампаниях», - подчеркивает секретарь СНБО.

«В этом контексте рабочая группа считает статью в издании The New York Times от 14 августа 2017 года элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ», - заявляет Турчинов.

«Резюмируя изложенное и принимая во внимание предложения Межведомственной комиссии и материалы государственных органов по данному вопросу, рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи», - подытоживается в докладе.

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой говорилось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее все, с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заверили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

16 августа президент Петр Порошенко поручил провести расследование по поводу информации, распространенной New York Times.

По результатам расследования Турчинов сообщил, что за годы независимости Государственная служба экспортного контроля Украины не давала разрешения на поставку в Корейскую Народно-Демократическую Республику никакихтоваров военного назначения, в том числе ракетных двигателей. Также, Корейская Народно-Демократическая Республика для запуска ракет Hwasong-12 и Hwasong-14 не использовала двигатели типа RD-250, но могла использовать отдельные составляющие этих двигателей, разработчиком которых является Российская Федерация. В июне российская сторона распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса материал, что северокорейская ракета разработана якобы с помощью украинских специалистов.