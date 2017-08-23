ФБР подозревает, что Манафорт получил от "Партии Регионов" и РФ $80-100 миллионов - СМИ

По данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на американское издание Miami Herald.

Два источника, знакомые с данными расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.

Читайте такжеЭкс-нардеп Партии регионов Фурсин и российский олигарх Дерипаска одолжили Манафорту $17 миллионов - СМИ

Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Пол Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.