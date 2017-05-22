Белиз начал расследование по отмыванию денег Януковичем и Манафортом - Bloomberg

Власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Как пишет издание, пока Белиз проводит расследование по платежу Виктора Януковича в адрес американского политолога Пола Манафорта со счета в Киргизии через Белизский оффшор. По словам Лещенко, это была одна из схем, которые использовала Партия регионов с целью отмывания средств.

Отметим, что ранее нардеп Украины Сергей Лещенко сообщал, что для перевода Манафорту 750 тысяч долларов от Партии регионов был использован договор между компанией "Дэвис Манафорт" и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе.

Даг Сингх, который возглавляет компанию International Corporate Services (ICS), зарегистрировавшую в 2007 году Neocom рассказал, что он получил многочисленные запросы от Департамента финансовых расследований Белиза, который расследует отмывания денег.

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Власти Белиза отказались от дальнейших комментариев. Директор Neocom Евгений Касеев был недоступен для комментариев. Представитель Манафорта заявил, что тому ничего не известно о таком переводе.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.