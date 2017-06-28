Манафорт все же получил $17 миллионов от Партии регионов

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от Партии регионов, как сообщает Би-би-си.

Его фирме платили за работу в интересах партии , в частности, за ее предвыборную программу.

О том, что Манафорт получал деньги за работу для Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича, выяснилось из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Читайте такжеСАП не нашла доказательств причастности Манафорта к "черной бухгалтерии" ПР

Консалтинговой фирме экс-главы предвыборного штаба Трампа пришлось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на украинскую партию.

Согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA), граждане и юридические лица США обязаны регистрироваться иностранными агентами, если работают в интересах зарубежных правительств. Отказ от регистрации может преследоваться в уголовном порядке.

Из заполненной формы, которую подал в минюст Манафорт, следует, что в 2012-2013 годах его фирма, например, писала предвыборную программу для Партии регионов, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами. Отмечается, что сделку фирма заключала с исполняющим обязанности председателя Партии регионов Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год председатель Верховной рады Украины.

В анкете, поданной в минюст, целью работы фирмы Манафорта на Партию регионов в 2013-2014 годах называется "децентрализация власти с передачей максимальных полномочий регионам, строительство политической партии западного образца и превращение Украины в наиболее привлекательное для инвестиций государство в регионе".

Компания получила от украинской партии 17 млн долларов. На консультантов, работу опросных агентств и другие услуги фирма Манафорта потратила свыше 4 млн долларов, в том числе на разъезды и путешествия - 2,1 млн долларов.