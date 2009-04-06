У Литвина думают, что Балога с ПР как раз «доламывают» Ющенко
Досрочные выборы ВР возможны, если...
Член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что досрочные парламентские выборы можно провести лишь при условии достижения компромисса между всеми политическими силами, представленными в Верховной Раде нынешнего созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намеревался обратиться в Конституционный Суд относительно определения конституционности постановления ВР о назначении на 25 октября очередных президентских выборов, однако до сих пор этого не сделал.
«Очевидно, сейчас идет процесс «доламывания, дожатия» Президента со стороны БАЛОГИ и Партии регионов, чтобы тот издал указ о досрочных выборах и позиционировал это в информационном пространстве как одновременные досрочные выборы Президента и Верховной Рады», - предположил депутат.
При этом он добавил, что досрочные выборы парламента могут состояться только тогда, когда будет найден консенсус относительно их проведения.
«Будет ли такой консенсус достигнут в этом парламенте - очень трудно сказать», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.
Он отметил, что многие рассматривают возможные досрочные парламентские выборы исключительно в контексте личного интереса на президентские выборы.
«Со стороны Банковой происходит педалирование ситуации с досрочными выборами Верховной Рады, и оно направлено на то, чтобы еще до президентских выборов успеть пройти в парламент и иметь депутатский мандат», - считает депутат.