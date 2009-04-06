У Литвина думают, что Балога с ПР как раз «доламывают» Ющенко

Член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что досрочные парламентские выборы можно провести лишь при условии достижения компромисса между всеми политическими силами, представленными в Верховной Раде нынешнего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намеревался обратиться в Конституционный Суд относительно определения конституционности постановления ВР о назначении на 25 октября очередных президентских выборов, однако до сих пор этого не сделал.

«Очевидно, сейчас идет процесс «доламывания, дожатия» Президента со стороны БАЛОГИ и Партии регионов, чтобы тот издал указ о досрочных выборах и позиционировал это в информационном пространстве как одновременные досрочные выборы Президента и Верховной Рады», - предположил депутат.

При этом он добавил, что досрочные выборы парламента могут состояться только тогда, когда будет найден консенсус относительно их проведения.

«Будет ли такой консенсус достигнут в этом парламенте - очень трудно сказать», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Он отметил, что многие рассматривают возможные досрочные парламентские выборы исключительно в контексте личного интереса на президентские выборы.

«Со стороны Банковой происходит педалирование ситуации с досрочными выборами Верховной Рады, и оно направлено на то, чтобы еще до президентских выборов успеть пройти в парламент и иметь депутатский мандат», - считает депутат.