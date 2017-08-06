Тему Крыма стоит поднимать после урегулирования конфликта на Донбассе – уполномоченный правительства ФРГ

Уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступает против обсуждения вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом чиновник заявил в интервью изданию медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 6 августа. По словам немецкого уполномоченного, в Европе есть консенсус относительно того, что "сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании кровавого конфликта на востоке Украины" и только на более позднем этапе этого "политического процесса" переходить к обсуждению темы Крыма.

Эрлер подчеркнул, что смягчение санкций ЕС в отношении Москвы возможно только после реализации Минских договоренностей, включая полное прекращение огня на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, 5 августа лидер свободных демократов Кристиан Линднер в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke заявил, что сейчас вопрос аннексированного Россией Крыма следует рассматривать отдельно. "Я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", - отметил Линднер. Он указал также на необходимость поэтапной отмены санкций против РФ, что стало бы вознаграждением за отдельные шаги с ее стороны.

Его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Официальных комментариев со стороны немецкого МИД, а также украинской дипломатии пока не было.