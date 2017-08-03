В ГПУ рассказали, почему проводят обыски в Фонде соцстраха

Обыски в Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности проводятся по подозрению в присвоении средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что обыски проводят сотрудники ГПУ и Нацполиции. Обыски проводятся как в помещениях Фонда так и дома у должностных лиц «с целью отыскания документов и других доказательств, имеющих значение в уголовном производстве».

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«Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по фактам завладения денежными средствами Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в особо крупных размерах и злоупотреблении служебными лицами указанного учреждения своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-служба МВД сообщила УНИАН, что не имеет информации об обысках в Фонде социального страхования в Киеве.

В то же время журналист Елена Козаченко, ссылаясь на источники в Фонде, заявила, что обыски проводят спецназовцы Нацполиции.

"По словам источника в Фонде, обыски проводили спецназовцы Национальной полиции", - дополнила Козаченко свое предыдущее сообщение в Facebook.