У пресс-службы МВД нет информации об обысках в Фонде социального страхования

Пресс-служба МВД сообщила УНИАН, что у нее нет информации об обысках в Фонде социального страхования в Киеве, о которых ранее сообщила в "Фейсбуке" журналист Елена Козаченко.

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В то же время журналист, ссылаясь на источники в Фонде, заявила, что обыски проводят спецназовцы Нацполиции.

"По словам источника в Фонде, обыски проводили спецназовцы Национальной полиции", - дополнила Козаченко свое предыдущее сообщение в Facebook.

Ранее Козаченко сообщила, что в четверг утром в Киеве в Исполнительную дирекцию Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по адресу ул. Боричев Ток, 28 ворвались неизвестные в масках. Они проводили обыск, некоторое время не пускали людей на рабочие места.