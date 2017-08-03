Сегодня в Украине вступил в силу закон о Конституционном суде

В Украине вступил в силу закон о Конституционном суде, который регламентирует порядок обращения граждан в КСУ с конституционной жалобой. Об этом говорится в тексте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

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В частности, закон регламентирует полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросов, которые выносятся на референдум.

Отдельной строкой прописано рассмотрение конституционных жалоб: "Решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, считающего, что примененный в конечном судебном решении по его делу Закон Украины противоречит Конституции Украины".

Кроме того, в документе указано, что в состав КСУ входят 18 судей, учреждение является полномочным, если в его составе есть не менее 12 судей.

"Судьей Конституционного суда может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, который в день назначения достиг сорока лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, высокие моральные качества, является юристом с общепризнанным авторитетом", - говорится в законе.

Также судья КС не может совмещать свою деятельность с любой, кроме преподавательской, научной или творческой.

Членов Конституционного суда должны выбрать по результатам конкурсов президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины. В законе описывается, каким образом происходит отбор кандидатов и их назначение.

Согласно закону, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Также законом определены основания для увольнения судьи Конституционного суда. Предусмотрено, что судья без согласия суда не может быть задержан или взят под стражу или арестован до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законом предусмотрено, что в составе суда действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий.

Безопасность судьи КСУ и членов его семьи (родителей, супруга/супруги, детей) находится под защитой государства. Органы правопорядка принимают меры для безопасности судьи и членов его семьи при наличии соответствующего заявления судьи.

Выплаты судье состоят из должностного оклада и доплаты за пребывание в должности, причем оклад устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Предусмотрены следующие доплаты: 5% от оклада - для секретаря коллегии; 10% оклада - для заместителя председателя суда; 15% - председателю суда. Пожизненное содержание составляет половину выплат (оклада и доплат).

Кроме того, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 рабочих дней и служебный транспорт.

В заключительных положениях вносятся изменения в порядок избрания обмудсмена - вместо тайного голосования ВРУ - открытое голосование.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада приняла закон «О Конституционном Суде Украины» (№6427-д). 14 июля парламент не поддержал два постановления об отмене голосования по данному закону.