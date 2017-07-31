Порошенко подписал противоречивый закон о Конституционном суде

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Конституционном суде». Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко подчеркнул, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.

Он отметил два принципиальных новшества закона. «Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд», - подчеркнул он. Порошенко отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

Другое новшество, отметили в пресс-службе, заключается в возможности любого юридического (исключая представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд.

Читайте такжеДобропорядочность многих кандидатов в состав Верховного суда Украины вызывает сомнения - посольство США

Глава государства подчеркнул, что никогда в истории Украины не обеспечивалось это право обычному украинцу. «Если человек, пройдя рассмотрение своего дела в обычных судах, считает, что закон, который был применен при принятии решения по нему, является неконституционным, то он не должен больше искать народных депутатов или президента. Он получит наконец право непосредственно обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. И суд должен рассмотреть и вынести соответствующее решение», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул: «Считаю, что это существенно повышает уровень защиты конституционных прав и свобод граждан».

Порошенко поблагодарил депутатов за поддержку президентских предложений, учтенных в соответствующем законе.

Исторический момент: Закон «О Конституционный Суд Украины» подписан! pic.twitter.com/WrFQeFSVQj — Петр Порошенко (@poroshenko) July 31, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в начале февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Конституционный суд Украины» (регистрационный номер 5336-1).